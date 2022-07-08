В Самаре специалисты сообщили, где выгоднее купить продукты

Самарцам рассказали, где купить продукты по низкой цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты продолжают проводить ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары. Жители смогут купить товары по самой низкой стоимости.

По информации городской администрации на 8 июля 2022 года, выгоднее всего купить куриные яйца за 37,99 рублей/10 штук в «Перекрестке» Красноглинского района. Говядину (кроме бескостного мяса) – 150 рублей/килограмм – на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Картофель – 39,99 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Сахар-песок – 62,9 рубля/килограмм – в «Ашане» Советского района.

Все данные указаны на официальном сайте мэрии. Мониторинг помогает составить представление о составе потребительской корзины.