Самарская область будет сотрудничать с Российской академией музыки имени Гнесиных

Дмитрий Азаров провел встречу с Александром Рыжинским

8 июля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с ректором Российской академии музыки имени Гнесиных Александром Рыжинским. На ней обсуждались вопросы сотрудничества региона и музыкального вуза. В ходе встречи была достигнута договоренность о развитии консерваторского образования в регионе. Особое внимание уделили развитию музыкальной сферы в Тольятти.

— Соглашение о сотрудничестве мы подпишем в ближайшее время, — подчеркнул Дмитрий Азаров, — Теперь музыкальная сфера в Самарской области, в Тольятти в частности, будет развиваться вместе с Российской академией музыки имени Гнесиных. Это позволит всему региону выйти на новый культурный уровень и получить новый толчок к развитию.

Напомним, что Российская академия музыки имени Гнесиных существует с 1895 года. Эксперты отмечают, что она считается одним из главных музыкальных вузов не только России, но и во всем мире.