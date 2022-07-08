Самарцам напомнили о безопасности при помощи ярких комиксов

В городе установили яркие стенды. Фото: "Т-Плюс"

В Самаре специалисты разместили стенды с яркими комиксами рядом с колодцами. На них герои показываю, что не нужно делать возле тепловых камер.

По сообщению пресс-службы «Т Плюс», на изображениях представлены советы по безопасности. Герои комиксов – два самарских кота, показывающих на своем примере, что на крышки колодцев лучше не наступать. А также необходимо держаться подальше от ограждений вблизи ремонта теплосетей.

Таким способом специалисты решили обратить внимание самарцев на возможные опасности. В том числе просветить юных жителей областной столицы.