В Самаре не согласовали проект застройки в границах улиц Ново-Садовой, Губанова и Солнечной

Территорию не застроят высотками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские власти отклонили застройку объекта. Проект планировали реализовать в границах улиц Ново-Садовой, Губанова и Солнечной.

По информации с сайта городской администрации, на указанном участке в Промышленном районе застройщик планировал возвести высотные здания. Отмечают, что участники публичных слушаний отрицательно высказались относительно данной затеи.

К счастью жителей, многолетняя борьба за территорию наконец-то закончилась. Напомним, что ранее на данном участке горожане предложили построить детский сад из-за нехватки социальных объектов.