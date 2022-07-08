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Общество8 июля 2022 16:45

В Самаре не согласовали проект застройки в границах улиц Ново-Садовой, Губанова и Солнечной

Об этом сообщили в мэрии
Алена ПРОВКИНА
Территорию не застроят высотками

Территорию не застроят высотками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские власти отклонили застройку объекта. Проект планировали реализовать в границах улиц Ново-Садовой, Губанова и Солнечной.

По информации с сайта городской администрации, на указанном участке в Промышленном районе застройщик планировал возвести высотные здания. Отмечают, что участники публичных слушаний отрицательно высказались относительно данной затеи.

К счастью жителей, многолетняя борьба за территорию наконец-то закончилась. Напомним, что ранее на данном участке горожане предложили построить детский сад из-за нехватки социальных объектов.