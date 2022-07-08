Самарцам рассказали, кого можно будет услышать на «Метафесте-2022»

Гостям фестиваля рассказали, кто будет выступать на сцене. Афиша: "Метафест-2022"

В Самаре пройдет «Метафест-2022» 12 и 13 августа в 2022 года. Жителям региона и гостям рассказали, кого можно будет услышать на фестивале.

По традиции, мероприятие проведут на Мастрюковских озерах в середине августа. Организаторы уже организовали «слепую» продажу билетов. Сегодня, 8 июля, стало известно, кого из артистов можно будет услышать на фестивале. Отмечают, что выступят группы «Кирпичи» и Marksсheider Kunst, а также Ольга Арефьева, об этом сообщили на радиоэфире «КП-Самара».

Помимо этого, организаторы сообщают, что вокруг фестиваля не утихает ажиотаж. Гости соскучились по встречам и жаждут услышать артистов вживую.