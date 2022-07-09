Двое погибли и пятеро пострадали в крупном ДТП под Самарой

Двое погибли в крупном ДТП в Самарской области

В Красноярском районе 9 июля произошло ДТП, в котором два человека погибли и пятеро пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в 4:30 на 3-м км дороги «Обход села Красный Яр», столкнулись автомобили «Нива» и «Лада Ларгус». До прибытия скорой помощи на месте скончались водители автомобилей. В больницу были доставлены пять пострадавших среди которых двое детей, это мальчики 6 и 8 лет.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.