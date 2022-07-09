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Происшествия9 июля 2022 6:08

В Самаре произошел крупный пожар в районе Металлурга

Горело здание на площади в 300 квадратных метров
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Пожарные ночью тушили здание Кировском районе

Пожарные ночью тушили здание Кировском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ночь на 9 июля произошел крупный пожар в Кировском районе. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, горело здание на площади в 300 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 1:15. На место пожарные прибыли по повышенному рангу вызова. Как выяснилось, горело строение, которое в настоящее время не эксплуатировалось.

На месте на ликвидации пожара работали 32 человека и 9 единиц техники. Пожар был ликвидирован в 3:45.

Сейчас устанавливают причины произошедшего и оценивают ущерб от пожара. В результате случившего никто не пострадал.