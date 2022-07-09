Жителей Самары предупредили об угрозе ливня и града 9 июля 2022 года

9 июля погода может преподнести самарцам неприятный сюрприз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары и Самарской области предупреждают об угрозе сильных ливней, гроз и даже града 9 июля 2022 года. Соответствующее предупреждение о желтом уровне опасности рассылает региональное управление МЧС России.

- Консультация о возможном ухудшении погодных условий получена от ФГБУ «Приволжское УГМС», - пояснили в ГУ МЧС по Самарской области. – Днем 9 июля по региону местами ожидается гроза, ливень и град.

Синоптики также предупреждают о сильном ветре- при грозе его порывы могут достигать скорости в 15-20 м/с. Такая же погода сохранится и в первой половине ночи 10 июля.