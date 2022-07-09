Три самарских проекта получат федеральную поддержку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три проекта из Самарской области получат поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Об этом стало известно 9 июля 2022 года.

В список победителей вошли джазовый лагерь, ветераны и спортсмены. Первый из них - летний джазовый лагерь Moving Club Camp. Он пройдет в начале июля и продлится три дня, в нем примут участие более 60 молодых музыкантов региона. Вместе с ними на сцену выйдут Квартет Анатолия Осипова, Трио Владимира Нестеренко, Трио Игоря Яковенко, певица Анастасия Лютова.

Также фонд поддержал два проекта из Сызрани. Общественная организация поддержки и развития спортивных единоборств «Сплочение» проведет историко-патриотический фестиваль для детей и подростков «Помню и горжусь!», направленный на повышение интереса к истории. А сызранское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» проведет для школьников патриотический фестиваль «От поколения к поколению – сильная Россия!»