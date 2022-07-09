Полиция быстро нашла злоумышленницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенница украла деньги с банковской карты своей коллеги. Доверчивая пенсионерка решила помочь женщине с поиском работы, а в итоге лишилась сбережений.

Когда к 61-летней самарчанке пришла в гости ее приятельница-коллега и попросила ее мобильный телефон, чтобы поискать вакансии на сайте по поиску работы, та и не подозревала, чем все это закончится. Доверчивая пенсионерка без задней мысли дала мобильник в чужие руки. И только позже обнаружила пропажу 13,6 тысяч рублей со своего счета. Находчивая дама воспользовалась доверием и перевела эти деньги мелкими суммами на разные счета своих знакомых. Перед этим она предупредила их, что это перевод от нее и волноваться не стоит.

Как выяснилось, незадолго до этого мошенница уже просила у пенсионерки перевести ей денег на счет взамен наличных. Именно в этот момент она заметила, что у пенсионерки на счету имеется около 70 тысяч рублей, и решилась на преступление.

Лишившаяся денег пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители быстро вычислили злоумышленницу. Та не стала отпираться и признала вину. Сейчас против нее возбудили уголовное дело за кражу.