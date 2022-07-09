В Самарской области идет сбор земляники

В Самарской области планируют собирать больше ягод Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продолжается сбор земляники. Сбор ягод ведут крупнейшие предприятия-производители.

В прошлом году садоводческие предприятия региона собрали более 12 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. В текущем году хотят собрать еще больше урожая.

В регионе предусмотрена государственная поддержка из областного и федерального бюджетов для возмещения затрат на работы по уходу за садами и закладку новых садов.

Как ранее сообщали в правительстве Самарской области, в этом году планируется ввести в эксплуатацию порядка 200 га новых интенсивных садов.