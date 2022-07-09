На самарской набережной из-за обрушения ограждения пострадала девушка

На самарской набережной обрушилось ограждение

В Самаре девушка получила травмы из-за обрушения ограждения на набережной. Следователи выясняют причины произошедшего, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Обрушение произошло в районе Полевого спуска на набережной Волги. Пострадавшую девушку доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

На месте происшествия сейчас работают следователи, которые выясняют причины произошедшего. По факту случившегося в настоящее время проводится доследственная проверка.