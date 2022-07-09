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Происшествия9 июля 2022 13:04

На самарской набережной из-за обрушения ограждения пострадала девушка

Пострадавшую доставили в больницу, в случившемся разбираются следователи
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
На самарской набережной обрушилось ограждение

На самарской набережной обрушилось ограждение

В Самаре девушка получила травмы из-за обрушения ограждения на набережной. Следователи выясняют причины произошедшего, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Обрушение произошло в районе Полевого спуска на набережной Волги. Пострадавшую девушку доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

На месте происшествия сейчас работают следователи, которые выясняют причины произошедшего. По факту случившегося в настоящее время проводится доследственная проверка.