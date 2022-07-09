Видеоблогер показал самарские пляжи в жаркие выходные

В Самаре установилась жаркая погода

Видеоблогер Евгений Щекин заснял самарские пляжи в жаркие выходные.

В Самаре установилась жаркая погода, когда воздух на улице прогревается до 33 градусов тепла. В таких условиях горожане предпочитают проводить время на пляже, а также отправляются за Волгу. Кстати, ранее мы сообщали о большом количестве желающих переправится на противоположный берег.

Жара в Самаре продержится все выходные, но, вместе с тем, не исключаются и дожди. В МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС сообщили, что в субботу возможно гроза, дождь может пройти и в ночь на воскресенье.