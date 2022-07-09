Скончалась заслуженный врач РФ, профессор кафедры педиатрии СамГМУ Людмила Каткова

Людмила Каткова скончалась на 67-м году жизни

Заслуженный врач РФ, доктор медицинский наук, профессор кафедры педиатрии Института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета Людмила Каткова скончалась на 67-м году жизни.

На протяжении 20-ти лет Людмила Ивановна работала в министерстве здравоохранения области (с 1994 по 2014 годы).

Она принимала участие в разработке проектов по организации и развитию медицинской помощи детям, оказывала содействие во внедрении передовых организационных технологий в систему здравоохранения для помощи детям и подросткам.

Она также уделяла большое внимание общественной работе, способствовала внедрению новых форм и методов работы в области охраны материнства и детства.

В свободное время она занималась поэзией и издала два сборника стихотворений.