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Общество9 июля 2022 16:52

Скончалась заслуженный врач РФ, профессор кафедры педиатрии СамГМУ Людмила Каткова

Людмила Каткова вела активную работу по развитию здравоохранения в области помощи детям и подросткам
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Людмила Каткова скончалась на 67-м году жизни

Людмила Каткова скончалась на 67-м году жизни

Заслуженный врач РФ, доктор медицинский наук, профессор кафедры педиатрии Института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета Людмила Каткова скончалась на 67-м году жизни.

На протяжении 20-ти лет Людмила Ивановна работала в министерстве здравоохранения области (с 1994 по 2014 годы).

Она принимала участие в разработке проектов по организации и развитию медицинской помощи детям, оказывала содействие во внедрении передовых организационных технологий в систему здравоохранения для помощи детям и подросткам.

Она также уделяла большое внимание общественной работе, способствовала внедрению новых форм и методов работы в области охраны материнства и детства.

В свободное время она занималась поэзией и издала два сборника стихотворений.