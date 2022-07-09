Глава Самары поручила проверить ограждения на набережной после случая с пострадавшей девушкой

На самарской набережной из-за обрушения ограждения пострадала девушка

Глава Самары Елена Лапушкина поручила проверить все ограждения на набережной после случая с пострадавшей девушкой. Об этом глава города написала в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что девушка пострадала в результате обрушения ограждения на набережной в районе Полевого спуска. Ей была оказана помощь, по факту случившегося начали проверку в правоохранительных органах.

- Девушке желаем скорейшего выздоровления, в ближайшее время постараемся связаться с ее семьей, примем все необходимые меры, - написала глава Самары.

Как отметила Елена Лапушкина, в городской администрации совместно с правоохранительными органами будут разбираться в ситуации.