В Самарской области за первые четыре месяца года зарегистрировали более 4 тысяч разводов

В Самарской области популярны браки без официальной регистрации. Фото - pixabay.ru

В Самарской области за первые четыре месяца текущего года зарегистрировали 4,2 тысячи разводов при 4,3 тысячи браков, сообщили в Самарастате.

При этом, отмечается, что в 2021-м году брак заключили 19,6 тысяч пар, а разводов было 13,9 тысяч.

Популярными остаются незарегистрированные браки, когда мужчина и женщина живут, не регистрируя свои отношения. Но такие союзы реже приводят к рождению детей.

Как сообщают в Самарастате, за январь-апрель текущего года в регионе родилось около 8 тысяч детей. В 2021-м году родилось 27,6 тысячи детей, что на 1% меньше чем годом ранее.