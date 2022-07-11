В Самаре Волга прогрелась почти до 20 градусов в июле 2022 года

В Приволжском УГМС рассказали, насколько прогрелись региональные водоемы за первую декаду июля. Согласно информации синоптиков, вода в Волге у берегов Самары стала значительно теплее, но все еще остается прохладной для купания.

- Температура воды в Саратовском водохранилище составила 19.4 – 24.0 градусов, в районе Самары - 19.4 градуса. Это на 0.4 градуса ниже нормы, - сообщила начальник отдела гидрологических прогнозов Наталья Голоднюк.

Значительно теплее стала вода в Куйбышевском водохранилище - 19.3 - 20.7 градусов. Последние показатели замечены у берегов Тольятти, но они также останутся ниже нормы - на 0,4 градуса.

Что касается малых рек, на них по прежнему наблюдаются меженные уровни воды. Температура варьируется в пределах 17.0– 23.7 градусов.