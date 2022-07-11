Легковушка опрокинулась на крышу после ДТП около ТЦ «Космопорт» в Самаре

На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Фото: ЧП Самара

В понедельник, 11 июля, в Самаре произошло ДТП с «перевертышем». Очевидцы сообщили подробности происшествия и поделились кадрами с места событий.

Авария произошла на улице Ивана Булкина, напротив магазина «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт». По информации местных жителей, машина перевернулась после столкновения с другим автомобилем. На опубликованных кадрах видно, что вокруг «перевертыша» собралось много людей. На месте аварии работали сотрудники ДПС и МЧС, приезжала карета скорой помощи. Вторая машина оказалась на соседней обочине - у нее пробито одно из задних стекол, помят кузов.

О пострадавших в аварии не сообщается. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.