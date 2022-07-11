Скалодром появится в сквере около больницы Середавина в Самаре до 1 сентября 2022 года

Рабочие уже приступили к преображению общественного пространства / Фото: администрация Самары

В Самаре благоустроят сквер в районе больницы имени В.Д. Середавина. Планируется преобразить площадку неподалеку от дома № 170 по улице Ташкентской. Там создадут место для прогулок и для активного отдыха. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее на этой территории были разбиты огороды, потом стояли гаражи, коммерсанты вели незаконную лоточную торговлю, а по вечерам нередко собирались шумные компании. Теперь на участке площадью более 10 тысяч кв. м. появится благоустроенный сквер. Работы уже стартовали. Их проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Планируется, что на улице Ташкентской обустроят пешеходные дорожки, газоны с автополивом, а также сделают освещение и установят скамейки с урнами. Кроме того, там появятся детская площадка со скалодромом и зона для воркаута.

Сейчас рабочие монтируют освещение и систему автополива, устанавливают поребрики и укладывают плитку. Завершить благоустройство сквера планируется до 1 сентября 2022 года.