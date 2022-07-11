В Самарской области простились с земляком-героем, погибшим в ходе спецоперации на Украине

Молодой человек был мужественным бойцом и настоящим патриотом своей страны Фото: СОЦСЕТИ

В субботу, 9 июля 2022 года, в Самарской области простились еще с одним бойцом, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Свою жизнь отдал уроженец поселка Серноводск Сергиевского района Иван Афанасьев. Об этом в соцсетях сообщил глава районной администрации Анатолий Екамасов.

- Иван отслужил срочную службу в рядах российской армии. После этого он решил продолжить защищать свою Родину. Он был настоящим мужчиной и патриотом своей страны, - отметил глава администрации Сергиевского района.

За проявленные мужество и отвагу Ивана Афанасьева представили к высокой государственной награде. Посмертно. Проводить молодого человека в последний путь собрались родные и близкие. Его похоронили со всеми воинскими почестями.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования всем, кто знал Ивана Афанасьева.