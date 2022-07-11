В Самарской области около 13 человек попали в больницу после обеда в кафе

Местные жители утверждают, что инфекционное отделение больницы заполнилось посетителями злополучного кафе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале июля 2022 года в одном из кафе Сызрани произошло массовое отравление. Люди, решившие перекусить в заведении, оказались в больнице. Информацию о ЧП сообщили местные жители.

По информации свидетелей происшествия, все пострадавшие обедали в кафе Street Food на ул. Чапаева, 59. Здесь люди покупали пиццу, шаурму. В результате потребление пищи переросло в массовое отравление. Местные жители утверждают, что от некачественной еды пострадало около 13 человек, в том числе - дети.

- Семья брата моего мужа, в том числе 10-летний ребенок, 6 июля купили в этом кафе шаурму. Уже на следующий день мальчик свалился с температурой в 39 градусов, рвотой и диареей. 8 июля его срочно госпитализировали в тяжелом состоянии в инфекционное отделение больницы г. Сызрани, - сообщает местная жительница.

По словам горожанки, в дальнейшем количество пациентов с аналогичными симптомами становилось все больше. Историю землячки поддержали и другие жители Сызрани, многие из которых также обедали в злополучном кафе. Теперь горожане намерены разобраться в произошедшем и сделать все, чтобы проверкой заведения занялись соответствующие органы.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.