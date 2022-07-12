Новый жилой район площадью 185 гектаров появится в Самаре к 2037 году

В новых домах смогут проживать более 36 тысяч жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Территорию Куйбышевского района ожидает масштабное преображение. Площадку будут развивать этапами и окончательно работы завершатся только в 2037 году. Рассказываем, где появится новый жилой район и какие планы у застройщика.

Развитие коснется территории в границах улицы Центральная, Южного шоссе, улицы Коммунальной и трассы перспективной магистрали общегородского значения. На площади 185,33 Га появятся 6 микрорайонов, разделенных на 19 кварталов. Застройщик планирует возвести дома переменной этажности - от 7 до 25 этажей.

В планах - развитие социальной инфраструктуры. Новый район обеспечат двумя школами на 2 тысячи мест каждая, пятью детскими садами на 330-350 мест и двумя поликлиниками на 328 посещений. Планируется размещение социальных и физкультурно-оздоровительных учреждений.

В общей сложности жилой район сможет вместить свыше 36 тысяч жителей. Полностью реализовать проект должны к 2037 году.