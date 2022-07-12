Самарскую область 13 июля 2022 года накроют магнитные бури

Улучшить плохое самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 13 июля 2022 года, метеочувствительные жители Самарской области могут почувствовать недомогание. К аномальной жаре прибавится ощутимая геомагнитная активность. Информацию передают синоптики Gismeteo.

Согласно прогнозу, небольшие возмущения начнутся вечером 12 июля и продлятся всю ночь. А утром 13 июля буря достигнет 5-балльной отметки. Этот показатель считается слабым, однако может сказаться на здоровье. Метеозависимые самарцы могут почувствовать апатию, головную боль, отсутствие сил. Отмечается, что уже с четверга геомагнитная активность пойдет на спад и к пятнице бури достигнут 4 баллов.

Чтобы спокойно пережить возмущения, людям советуют избегать сильных физических нагрузок, соблюдать режим сна и отдыха, постараться избежать стрессов, отказаться от «тяжелой» пищи - мучного, жирного, жареного.