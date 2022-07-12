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Общество12 июля 2022 4:55

Самарскую область 13 июля 2022 года накроют магнитные бури

Возмущения будут небольшими, но могут сказаться на метеозависимых людях
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Улучшить плохое самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе

Улучшить плохое самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 13 июля 2022 года, метеочувствительные жители Самарской области могут почувствовать недомогание. К аномальной жаре прибавится ощутимая геомагнитная активность. Информацию передают синоптики Gismeteo.

Согласно прогнозу, небольшие возмущения начнутся вечером 12 июля и продлятся всю ночь. А утром 13 июля буря достигнет 5-балльной отметки. Этот показатель считается слабым, однако может сказаться на здоровье. Метеозависимые самарцы могут почувствовать апатию, головную боль, отсутствие сил. Отмечается, что уже с четверга геомагнитная активность пойдет на спад и к пятнице бури достигнут 4 баллов.

Чтобы спокойно пережить возмущения, людям советуют избегать сильных физических нагрузок, соблюдать режим сна и отдыха, постараться избежать стрессов, отказаться от «тяжелой» пищи - мучного, жирного, жареного.