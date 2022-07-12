В Тольятти будут судить 18-летнего парня, до смерти избившего своего знакомого

Уголовное дело рассмотрят в Центральном районном суде Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18-летнему жителю Тольятти грозит срок за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Парень избивал своего знакомого ногами и различными предметами, пока тот не скончался. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального района Тольятти.

Трагедия произошла в марте текущего года. По версии следствия, 18-летний тольяттинец находился в квартире вместе со своим знакомым. Молодой человек был пьян, между ним и мужчиной развязался скандал. Парень схватил табурет и начал бить им своего приятеля. Следствие полагает, что он нанес не менее пяти ударов по жизненно важным органам, в том числе по голове.

После этого молодой человек ушел из квартиры, но позже вернулся и продолжил избивать несчастного. Он около девяти раз ударил его ногами, табуретом и стеклянной бутылкой. Удары вновь пришлись по голове и туловищу. От травм потерпевший скончался.

Уголовное дело в отношении 18-летнего тольяттинца направлено в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.