«АвтоВАЗ» выставил на продажу имущество общей стоимостью более 1,2 млрд рублей

Самый дорогой объект находится на улице Северной в Тольятти Фото: Avito.ru

ПАО «АвтоВАЗ» открыло продажу нескольких объектов недвижимости. Предприятие планирует реализовать свое имущество, общая стоимость которого превышает миллиард рублей. Информация о продаже появилась на одном из сайтов объявлений.

Самым дорогим лотом стал комплекс из девяти объектов недвижимости, расположенный на ул. Северной, 111 в Тольятти. Помещения общей площадью в 165389 квадратных метров оценили в 853 млн. рублей. К продаже подготовили еще один комплекс из 11 зданий на ул. Северной, 20. Его реализуют за 460 млн. рублей. Отмечается, что первый объект в данный момент наполняется арендаторами, помещения второго комплекса уже находятся в аренде. Еще за 220 млн. рублей предприятие продает административно-бытовые корпуса на ул. Транспортной, 26А.

Помимо указанных объектов, ПАО «АвтоВАЗ» реализует офисы, склады, подземные гаражи и несколько помещений свободного назначения.