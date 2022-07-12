Северное шоссе от бульвара Финютина до «Меги» начнут строить в Самаре в 2022 году

Новая дорога улучит доступность новых микрорайонов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре улучшат транспортную доступность микрорайонов Крутые Ключи и Кошелев-парк. Для этого там продолжат строительство Северного шоссе – от трассы М-5 «Урал» до магистрали «Центральная». В ближайшие годы власти планируют реализовать 5 и 6 этапы дороги.

– Разработана проектная документация на 5 этап строительства Северного шоссе (тоннель под железной дорогой) и 6 этап – в продолжение улицы Мира, – сообщили в понедельник, 11 июля 2022 года, в министерстве транспорта и автодорог Самарской области.

По данным ведомства, первым в работу возьмут 6 этап. Приступить к его реализации должны до конца 2022 года. Дорогу построят от бульвара Финютина до развязки у ТРК «Мега». Завершение работ намечено на 2023 год.