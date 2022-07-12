Три аварийных дома снесут в Самаре за 5 млн рублей

Снести постройки нужно будет в течение 60 дней Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре снесут еще три аварийных жилых дома. Они находятся в Железнодорожном и Кировском районах города. Департамент управления имуществом уже приступил к поиску подрядчика. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, планируется демонтировать дом № 12 (литера М) по улице Луганской, а также дом № 209 (литеры И, И1, И2, И3, И4) по улице Нагорной и дом № 58 (литеры Н, Н1, Н2, Н3, Н4) в Ташкентском переулке. Все постройки признаны аварийными и расселены. Перед началом работ подрядчик должен будет огородить территорию – в целях безопасности. После сноса весь строительный мусор необходимо будет вывезти на полигон. На демонтаж трех построек дается 60 дней.

Сейчас идет подача заявок. Итоги электронного аукциона подведут 13 июля 2022 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта – чуть более 5 млн рублей.