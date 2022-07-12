В Самарской области почти 50% работников пожаловались на отсутствие кондиционеров

Самарцы рассказали об отсутствии кондиционеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области исследователи провели опрос среди работающего населения. Многие сотрудники пожаловались на отсутствие кондиционеров.

По данным сервиса Зарплата.ру, 29% опрошенных с трудом переносят жару на месте работы, из-за чего их работоспособность сильно падает. 28% переносят знойную погоду до 30-35 градусов. Еще 43% респондентов отметили, что их состояние бывает разным и зависит от коллег.

Исследователи подчеркивают, что 57% работодателей обеспечили сотрудников кондиционерами или сплит-системами. У остальных в офисе стоит обычный вентилятор. 17% сотрудников отмечают, что у них ничего нет.