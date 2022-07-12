Два рейса добавили на грузовой переправе между Самарой и Рождествено 13-14 июля 2022 года

В расписание грузовой переправы внесли временные корректировки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скорректировали расписание грузовой переправы до села Рождествено. Парому добавили дополнительные вечерние рейсы. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятии.

- В среду, 13 июля 2022 года, запланирован рейс в 19:00 из Рождествено в Самару, а в четверг, 14 июля, – в 20:00 из Самары в Рождествено, - сообщил перевозчик.

Пассажиров просят быть внимательнее при планировании поездок. Уточнить расписание парома или других судов можно по телефонам: 222-91-91, 222-93-37, +7-917-011-42-21 или на сайте предприятия.