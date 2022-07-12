Роковое Суперлуние ждет самарцев 13 июля 2022 года

13 июля 2022 года Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние - около 357 тысяч км

Жителей Самарской области в среду, 13 июля, ждет одно из важных астрономических событий. Завтра можно будет увидеть самое большое Суперлуние 2022 года, которое называют роковым.

13 июля полная Луна приблизится к Земле на расстояние 357 263 км (самое минимальное в этом году). Разница между перигеем и полнолунием составит около 9,5 часов. Перигей произойдет в 12:09 по московскому времени, а полнолуние – в 21:38 (мск). Если позволит погода (не будет туч на небе), то самарцы смогут увидеть это явление невооруженным глазом.

По словам астрологов, это Суперлуние будет роковым, поскольку многих знаков зодиака ждут серьезные перемены в жизни. У кого-то наметится сдвиг в личных отношениях, а у кого-то – в карьере.