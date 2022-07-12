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Происшествия12 июля 2022 12:53

В Самаре женщина продавала свои счета мошенникам

Подозреваемую обвиняют в неправомерном обороте платежей
Алена ПРОВКИНА
Полицейские задержали преступницу

Полицейские задержали преступницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местную жительницу задержали сотрудники полиции. Ее обвиняют в незаконном обороте средств платежей.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, задержанная оформила фирму-однодневку. После женщина открыла несколько счетов в банке и продавала код к финансовой системе незнакомцам. За свои услуги она заработала более 10 тысяч рублей.

Мошенники самостоятельно распоряжались счетами. Правоохранители изъяли документы, подтверждающие незаконность деятельности задержанной. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.