В Самаре женщина продавала свои счета мошенникам

Полицейские задержали преступницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местную жительницу задержали сотрудники полиции. Ее обвиняют в незаконном обороте средств платежей.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, задержанная оформила фирму-однодневку. После женщина открыла несколько счетов в банке и продавала код к финансовой системе незнакомцам. За свои услуги она заработала более 10 тысяч рублей.

Мошенники самостоятельно распоряжались счетами. Правоохранители изъяли документы, подтверждающие незаконность деятельности задержанной. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.