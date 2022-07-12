На мэрию Самары подали в суд из-за участка на берегу реки Сок на Красной Глинке

Арбитраж возбудил производство по исковому заявлению Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре бизнесмены подали в суд на мэрию города. Их претензии связаны с участком на побережье реки Сок в Красноглинском районе. Информация об этом размещена на сайте областного арбитража.

Иск поступил в середине июня 2022 года от ООО «Крафтверк». Ответчиками выступают департамент управления имуществом и городская общественная организация «Красноглинский лодочный клуб». Компания потребовала признать недействительным договор аренды участка на улице Жигули в поселке Красная Глинка. Документ датируется июнем 2001 года. Согласно открытым данным, площадь спорной территории составляет около 6,5 тыс. кв. м. Она располагается на берегу реки Сок.

Арбитражный суд принял заявление бизнесменов и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание намечено на 4 августа 2022 года.