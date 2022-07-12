В Октябрьском районе планируют провести комплексную застройку

На территориях построят новые дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жителям сообщили о проведении комплексной застройки в Октябрьском районе. В проект попали две территории.

По данным мэрии и департамента градостроительства, первая территория расположена в границах улиц Революционной, Корабельной, Артемовской и Третьего проезда. На ней находятся 8 домов, гаражи и хозяйственные постройки, которые пойдут под снос. Отмечают, что на территории планируют возвести дома с предельной высотой более 97 метров.

Вторая территория расположена в границах улиц: Революционная, Георгия Митирева и Печерской. На ней планируют снести 10 домов и гаражи. Также в документах отметили, что рядом построят школу, детский сад и бассейн.