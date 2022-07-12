В Самаре автомобилистам отказали выделять участок под стоянку в Кировском районе

На участке планировали разместить стоянку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошло обсуждение поправок в правила застройки. Стало известно, что автомобилистам отказали выделять территорию под стоянку.

Такое решение озвучили в городской администрации. Отмечают, что члены комиссии отказали общественной организации. «Всероссийской общество автомобилистов» предоставило данные о возможном размещении парковки на улице Георгия Димитрова. Для территории представители общества попросили у чиновников выделить более 6 800 квадратных метров.

Помимо автостоянки, на участке хотели разместить автомойки и автомастерские. Чиновники отказали в выделении территории.