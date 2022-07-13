В Самаре в ночь на 13 июля сгорел двухэтажный дом на ул. Советской

На борьбу с сильным пламенем ушло порядка двух часов. Фото: Александра Акимова / Предложка (Самара) - Новости Самары

В ночь с 12 на 13 июля 2022 года в областной столице вспыхнул страшный пожар. На улице Советской, 60, загорелся двухэтажный деревянный дом. Информацию о происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы.

Самарцы предполагают, что возгорание началось на верхних этажах. На опубликованных фотографиях видно, как огонь вырывается из окон. Пламенем охвачена крыша здания, от нее идет густой дым. По информации очевидцев, пожарные прибыли через 3 минуты после возгорания, на месте происшествия работали пожарные расчеты.

С огнем боролись 28 человек, было задействовано 7 единиц техники. Фото: Александра Акимова / Предложка (Самара) - Новости Самары

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огонь распространился на площади 200 квадратных метров. С пламенем боролись 28 человек, было задействовано 7 единиц техники. Пожару присвоили ранг 1БИС. Справиться с возгоранием удалось только спустя пару часов. Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Известно, что сгоревший дом был возведен в 1951 году. Его признали аварийным, в последнее время здание не использовалось.