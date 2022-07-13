В Самарской области 13 и 14 июля 2022 года ожидается жара до +35 градусов

Специалисты советуют самарцам соблюдать меры безопасности, чтобы избежать последствий солнечной активности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области продолжают радовать жаркие летние дни. Высокие температуры воздуха пока отступать не планируют - во всяком случае, в ближайшие пару дней. В региональном ГУ МЧС рассказали, как погода ждет самарцев 13 и 14 июля 2022 года.

- Днем 13 и 14 июля ожидается жара +30, +32 градусов. 13 июля по юго-востоку Самарской области столбик термометра поднимется до +35 градусов, - отмечают в ГУ МЧС по Самарской области.

Спасатели предупреждают, что жаркая погода - это не только хороший повод отправится на отдых к водоемам, но и значительный удар по здоровью. Чтобы пережить летнее пекло без последствий, рекомендуется пить больше жидкости, меньше времени проводить на солнце, избегать высоких физических нагрузок и носить легкую светлую одежду из натуральных тканей.