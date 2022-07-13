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Общество13 июля 2022 5:43

В Самарской области 13 и 14 июля 2022 года ожидается жара до +35 градусов

На территории региона продолжает действовать желтый уровень опасности
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Специалисты советуют самарцам соблюдать меры безопасности, чтобы избежать последствий солнечной активности

Специалисты советуют самарцам соблюдать меры безопасности, чтобы избежать последствий солнечной активности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области продолжают радовать жаркие летние дни. Высокие температуры воздуха пока отступать не планируют - во всяком случае, в ближайшие пару дней. В региональном ГУ МЧС рассказали, как погода ждет самарцев 13 и 14 июля 2022 года.

- Днем 13 и 14 июля ожидается жара +30, +32 градусов. 13 июля по юго-востоку Самарской области столбик термометра поднимется до +35 градусов, - отмечают в ГУ МЧС по Самарской области.

Спасатели предупреждают, что жаркая погода - это не только хороший повод отправится на отдых к водоемам, но и значительный удар по здоровью. Чтобы пережить летнее пекло без последствий, рекомендуется пить больше жидкости, меньше времени проводить на солнце, избегать высоких физических нагрузок и носить легкую светлую одежду из натуральных тканей.