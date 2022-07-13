Назван топ-5 вариантов летней подработки для самарских студентов

Студентов охотно берут в продажи, сети быстрого питания и службы доставки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением лета многие студенты Самары начинают искать подработки. Кто-то хочет занять свободное время, а кто-то — получить финансовую независимость от родителей. Специалисты сервиса «Авито.Работа» назвали топ-5 сфер, куда могут трудоустроиться студенты.

Так, молодых людей охотно берут на работу в сфере продаж. Работодатели предлагают различные бонусы: выплаты сразу после смены, свободный график, полисы ДМС со стоматологией, а продавцам некоторых супермаркетов доступны скидки на продукцию. Средняя зарплата — 30-35 тысяч рублей в месяц (при полной занятости).

Также студенты могут податься в сети быстрого питания. Как правило, работников подобных заведений обеспечивают бесплатными обедами, развозят по вечерам на корпоративном транспорте и выдают униформу. Зарплата здесь варьируется от 25 до 40 тысяч рублей (в зависимости от продолжительности смены).

Кроме того, на летних каникулах молодые люди могут устроиться работать в сфере развлечений. Среди вакансий: операторы аттракционов, администраторы интерактивных парков и игровых зон, ведущие квестов, аниматоры. В прокате детских электромобилей за день можно заработать от тысячи рублей, в клубе активного отдыха — до 2,5 тыс., на аттракционах — около 1,5 тыс.

Еще один вариант подработки для студентов — служба доставки. Молодые люди могут устроиться курьером и развозить заказы на велосипеде, самокате, скутере, пешком. Возможен гибкий график работы — от 2 до 12 часов в день. За смену курьер может получить от 500 до 2,5 тыс. рублей.

Замыкают топ-5 вакансии на удаленке: оператор контактного центра, сотрудник службы техподдержки или амбассадор маркетплейса. Здесь возможны частичная занятость и сменный график.