В Самаре полностью снесли ТЦ «Колизей» 13 июля 2022 года

Так "Колизей" выглядит в настоящий момент. Фото: Павел Наймушин / Самара №1

В Самаре окончательно стерли с лица земли старейшей торговый центр города - «Колизей». Работы по демонтажу здания велись долгий срок и наконец подошли к концу. Информацию сообщили очевидцы и поделились фотографией с места событий.

На фото видно, что от «Колизея» остался только пустырь, усыпанный строительным мусором. На площадке можно увидеть часть здания и остатки фундамента, однако сам торговый центр полностью исчез. На территории продолжает работать техника.

Напомним, «Колизей» впервые принял посетителей в 1990-х годах. Он стал настоящим символом города тех лет, представив самарцам новый формат торговли. Торговый центр долгие годы был основной точкой притяжения покупателей. А спустя годы количество ТЦ в Самаре возросло и «Колизей» начал медленно уходить на второй план. В 2014 году сменился владелец, а судьба ТЦ стала клониться к закату. Появлялись слухи о реконструкции здания и о строительстве нового центра на месте «Колизея». В 2022 году стало известно, что ТЦ будет снесен.