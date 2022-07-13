В Самарской области стартовал прием заявок на выдачу разрешений на охоту

Прием заявок начался в 9:00 13 июля 2022 года. Фото: департамент охоты и рыболовства Самарской области

В среду, 13 июля 2022 года, департамент охоты и рыболовства Самарской области начал принимать заявления на выдачу разрешений на охоту. Информация опубликовала на официальном сайте ведомства.

Разрешения будут выданы на добычу водоплавающей, болотно-луговой, полевой и степной дичи в период охоты с 13 августа по 31 декабря 2022 года, а также на охоту на боровую дичь (вальдшнеп и тетерев) в период охоты с 20 августа 2022 по 28 февраля 2023 года. Отмечается, что за тетерева любителям охоты нужно оплатить квитанцию за сбор объектов животного мира. Стоимость - 20 рублей за голову.

Подать заявления жители региона могут на региональном портале Госуслуг, в МФЦ, в территориальных отделениях департамента у специалистов муниципалитетов. Также заявки можно принести в департамент в Самаре на ул. Ерошевского, д. 3, каб. 218, либо отправить почтой по адресу ул. Ерошевского, д. 3А.