«Крылья Советов» интересуются нападающим «Рубина» Лисаковичем

Интерес к нападающему есть не только у «Крыльев». Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

«Крылья Советов» интересуются 24-летним нападающим казанского «Рубина» Виталием Лисаковичем. В самарском клубе рассматривают вариант подписания игрока в это трансферное окно, сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник. Однако неизвестно, будет это полноценный трансфер или аренда.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал об интересе к Лисаковичу со стороны двух клубов Российской премьер-лиги из первой восьмерки. Причем представители этих команд общались с представителями футболиста. С «Рубином» пока никто не контактировал.

Напомним, Лисакович начал профессиональную карьеру в солигорском «Шахтере», в Россию он перебрался в 2020 году, подписав контракт с «Локомотивом». В «Рубине» нападающий с января 2022 года.