Самарских чиновников попросили не выпускать на дороги грязные и ржавые автобусы

Инициаторы уверены, что грязный транспорт является "позором Самары" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские перевозчики могут начать внимательнее следить за санитарным состоянием общественного транспорта. С такой инициативой выступили представители региональной ассоциации некоммерческих организаций предпринимателей «Взаимодействие» во время общественных обсуждений.

Исполнительный директор ассоциации попросил мэрию оставить пункт по строгому исполнению перевозчиком обязанностей по санитарному состоянию транспорта в постановлении об организации транспортного обслуживания.

По мнению общественников, ржавые и грязные, а порой не работающие транспортные средства бросают тень на репутацию города. Власти инициативу поддержали. В департаменте транспорта отметили, что все пожелания будут учтены.