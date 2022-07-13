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Общество13 июля 2022 8:39

Самарских чиновников попросили не выпускать на дороги грязные и ржавые автобусы

Соответствующее предложение городской администрации озвучили общественники
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Инициаторы уверены, что грязный транспорт является "позором Самары"

Инициаторы уверены, что грязный транспорт является "позором Самары"

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские перевозчики могут начать внимательнее следить за санитарным состоянием общественного транспорта. С такой инициативой выступили представители региональной ассоциации некоммерческих организаций предпринимателей «Взаимодействие» во время общественных обсуждений.

Исполнительный директор ассоциации попросил мэрию оставить пункт по строгому исполнению перевозчиком обязанностей по санитарному состоянию транспорта в постановлении об организации транспортного обслуживания.

По мнению общественников, ржавые и грязные, а порой не работающие транспортные средства бросают тень на репутацию города. Власти инициативу поддержали. В департаменте транспорта отметили, что все пожелания будут учтены.