В Самарской области ищут пропавшую без вести 74-летнюю пенсионерку

Жителей региона просят оказать содействие в поиске пропавшей. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники полиции продолжают искать без вести пропавшую жительницу села Похвистнево. 74-летняя женщина ушла из своего дома на улице Неверова около 20:00 1 июня 2021 года. С того времени о ее местонахождении ничего не известно.

Пенсионерку ищут самарские полицейские, организации правоохранительной направленности и волонтеры. В ГУ МВД по Самарской области просят жителей региона помочь отыскать женщину и сообщают приметы пропавшей.

На вид пенсионерке около 72 лет. Она невысокого роста - 160 см, среднего телосложения. У пропавшей бледное прямоугольное лицо, дугообразные брови, серые глаза, вогнутый средний нос, длинные прямые седые волосы. В момент исчезновения на ней был зеленый халат с узорами в виде цветов и белые шлепанцы.

Сообщить любую информацию о пропавшей и ее местонахождении можно в ближайший отдел полиции или по телефонам группы розыска ОУР МО МВД России «Похвистневский»: 8(937)790-50-02, 8(937)795-55-49, дежурной части МО МВД России «Похвистневский» 8(84656)2-34-69, либо 112.