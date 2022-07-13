Самарские общественники разрисовали красками дорожные ямы и выбоины

Пока рисунок украсил только одну яму. Фото: пресс-служба Народного фронта Самарской области

Общественники Народного фронта Самарской области решили организовать борьбу с ямами на дороге. В рамках акции «Яма, засветись» она украсили яркими рисунком выбоины на городской дороге. Активисты утверждают, что таким образом они планируют привлечь внимание к столь важной для автомобилистов проблеме. Подробности сообщили в пресс-службе регионального Народного фронта.

- В этом году дороги хуже, чем в прошлом и позапрошлом годах вместе взятых. Такое количество выбоин я не припомню. Сейчас цены на комплектующие подскочили, а дороги такие, что из автосервиса можно не вылезать. Ну вы хоть на секунду подумайте о народе, хоть раз по-человечески сделайте, - обращается к чиновникам самарец Иван Лапенков.

Общественники называют свое занятие «благим хулиганством». Они уверены, что рисунки помогут властям увидеть ямы, а автомобилистам - не угодить в нее. По словам активистов, изображение наносится за пять минут, а оттереть его не так то просто.

В скором времени такие "мордочки" украсят несколько городских улиц. Фото: пресс-служба Народного фронта Самарской области

- Пока мы засветили одну яму. Но сколько ещё их впереди, практически ни одной улицы нет без изъяна. Мы будем трезвонить во все колокола - разрисуем все дороги по городу. Тем более, что яркие мордочки сделают ямы более заметными, что сократит наезд на них, а также поднимут настроение водителям, - рассказал представитель президентского движения Евгений Фильнов.

Активисты отмечают, что в дальнейшем рисунки появятся на улицах Луначарского, Челюскинцев и на проспекте Масленникова. Их нарисуют там, где расположены ямы - посреди дороги.