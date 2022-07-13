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Общество13 июля 2022 10:39

Самарский блогер заснял языческое капище в Тольятти

Появилось видео с необычного места
Алена ПРОВКИНА
Мужчина вырезал фигуры из дерева. Фото: Сергей Бобин

Мужчина вырезал фигуры из дерева. Фото: Сергей Бобин

Самарский блогер Сергей Бобин поделился в социальных сетях кадрами языческого капища. Необычное место расположено в Тольятти.

По информации автора видео, капище построил один человек. В глубине леса Автозаводского района разместили небольшие деревянные столбы с вырезанными лицами и другими фигурами. Сами капища помогают язычникам соединяться с идолами и природой, на поляне установлен языческое пространство для соединения с духами.

Все фигуры вырезал один человек. На месте также расположен шатер, в котором чаще всего можно встретить создателя места силы.