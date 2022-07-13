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Общество13 июля 2022 10:55

Движение по ул. Никитинской закрыли в Самаре с 13 по 20 июля 2022 года

Причина — переустройство системы водоотведения
Анастасия ФИЛАТОВА
Проезд по участку улицы будет закрыт неделю

Проезд по участку улицы будет закрыт неделю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 13 июля 2022 года, в Самаре ограничили движение транспорта по улице Никитинской. Для проезда закрыли участок в районе дома № 75. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Ограничение будет действовать до 23:59 20 июля 2022 года. Его ввели на время проведения строительно-монтажных работ по переустройству системы водоотведения, - отметили в мэрии Самары.

Горожан просят с пониманием отнестись к данным работам и заранее планировать маршрут своих поездок. Вблизи перекрытого участка установлены специальные знаки. Автомобилистам стоит быть внимательнее.

Временная схема ограничения движения / Фото: администрация Самары

Временная схема ограничения движения / Фото: администрация Самары