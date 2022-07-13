Огромный котлован выроют в районе театра оперы и балета в Самаре

Сейчас на площадке строят основания для подкрановых путей и выносят коммуникации Фото: Скриншот с видео

В центре Самары осенью 2022 года начнут рыть огромный котлован. Работами охватят участок в районе пересечения улиц Галактионовской и Красноармейской, где в дальнейшем появится станция метро «Театральная». Об этом стало известно на заседании региональной общественной палаты.

- В октябре 2022 года будет определен основной подрядчик. Он начнет рыть котлован и монтировать щиты, после этого стартует щитовая проходка. В первую очередь будут строить перегонные тоннели, - рассказал начальник отдела по строительству метрополитена ГКУ СО «Управление капитального строительства» Сергей Холтобин.

Сейчас на объекте идет подготовительный этап. Рабочие занимаются выносом коммуникаций и строят основания для подкрановых путей. Землеройная техника и бурение доставляют местным жителям особые неудобства. Как заверили чиновники, терпеть осталось недолго. Шумные работы планируется завершить до конца осени. После этого стройка уйдет под землю, и такого сильного шума уже не будет.

Отметим, в зону строительства метро попали около сотни домов. 68 из них собираются снести, остальные усилят. Еще 12 зданий, которые являются ОКН, приведут в порядок.

Завершить строительство «Театральной» планируется к концу 2024 года.

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