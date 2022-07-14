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Происшествия14 июля 2022 4:12

Иномарка въехала в ТЦ «Захар» на ул. Ново-Садовой в Самаре

На месте аварии работали правоохранители
Валентина ПОЛИКАРПОВА
БМВ оказалась прямо под окнами здания

БМВ оказалась прямо под окнами здания

В Самаре рано утром 13 июля произошло ДТП, участником которого поневоле стал ТЦ «Захар». Торговый центр на пересечении улицы Ново-Садовой и проспекта Масленникова протаранила иномарка. Информацию о происшествии сообщили очевидцы.

Самарцы поделились кадрами ДТП, на которых видно, что БМВ въехала в «Захар» справа от главного входа. Иномарка уперлась в стену под окном торгового центра. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Около патрульной машины можно заметить парня в наручниках. Очевидцы отмечают, что ДТП произошло около четырех часов утра.

Все подробности произошедшего пока неизвестны. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться полицейским.