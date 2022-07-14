Самарские врачи провели сложную операцию ребенку с редким генетическим заболеванием

В кости мальчика вживили специальные конструкции - телескопические штифты. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Врачи Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой впервые провели сложную операцию 3-летнему малышу с редкой патологией. У маленького Артема - несовершенный остеогенез. Это генетическое заболевание, из-за которого кости становятся хрупкими и подвержены частым переломам. Патология сильно сказалась на здоровье малыша - мальчик начал делать первые шаги, которые закончились переломами. Тогда встал вопрос об операции.

Для самарских врачей этот опыт был первым. Для успешного проведения операции их консультировал врач травматолог-ортопед НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера Дмитрий Буклаев. Вместе с главным внештатным детским ортопедом-травматологом регионального миндзрава Павлом Рыжовым они вживили в кости мальчика специальные конструкции - телескопические штифты.

- Операция была проведена на нижней конечности. Мы установили конструкцию, состоящую из двух элементов. С ростом ребенка они расходятся. Конструкция похожа на выдвижную антенну телевизора. Операция технически очень сложная, без телескопических штифтов он не смог бы полноценно передвигаться, - рассказал Павел Рыжов.

Он также отметил, что операция прошла по плану, деформация кости была скорректирована. Самарские врачи не только подарили малышу новые возможности, но и обзавелись внушительным опытом. Такого вида операции относятся к мировому стандарту лечения, которым теперь владеет и больница им. Н.Н. Ивановой