Самарцев приглашают на выставку «По ту сторону музея» 14 июля 2022 года

Открытие выставки состоится 14 июля в 19:00. Фото: Музей Модерна

У жителей Самары появилась уникальная возможность узнать работу музеев изнутри. Музей Модерна и Самарский литературный музей 14 июля 2022 года представят совместный проект - выставку «По ту сторону музея».

Выставка поделена на две части. Первая расскажет посетителям о том, как происходит сбор первичных данных и ведутся архивные изыскания - вплоть до экспериментов и реконструкций. Вторая часть программы не менее интересна. Самарцы узнают, какой путь проходит музейный предмет до того, как стать экспонатом.

- Это проект о музее, который иногда не то, чем кажется. О том, что происходит с культурными артефактами в его стенах, о работе фондов как самой важной и скрытой части музея, рассказанной профессионалами, - сообщили в пресс-службе Музея Модерна.

Открытие выставки состоится в 19:00 14 июля, посещать ее можно будет до 4 сентября 2022 года. В день открытия вход свободный, в остальные дни стоимость посещения составит 150 рублей для всех граждан и 100 рублей - для льготной категории.