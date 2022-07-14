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Общество14 июля 2022 5:28

В Самаре мужчина пытался «спасти» свои деньги и остался почти без 3 млн рублей

Самарцу сообщили, что на его имя берут кредит, и он быстро перевел все средства на другой счет
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавший рассказал о произошедшем полиции

Пострадавший рассказал о произошедшем полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают обманом похищать сбережения жителей Самарской области. При этом схемы, как правило, старые и давно знакомые. Однако это не мешает самарцам вновь попадаться на удочку негодяев.

Недавно подобный случай произошел в областной столице. По данным регионального ГУ МВД, мужчине позвонил «сотрудник безопасности банка» и сообщил, что на его имя кто-то берет кредит. Чтобы спасти свои сбережения, 60-летний водитель перевел все деньги на указанный «сотрудником» счет. Сумма вышла немалая - почти 3 млн. рублей. А звонивший после этого перестал выходить на связь.

Самарец сообщил о произошедшем в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело